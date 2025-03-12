Трамп заявив про відправку представників США до Росії

Також президент США попередив Москву про можливі економічні наслідки у разі ескалації.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські представники вирушають до Росії у межах дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни, передає Sky News.

«Зараз у нас є люди, які їдуть до Росії», – сказав Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхаелем Мартіном у Білому домі.

За словами американського президента, ситуація зараз залежить від рішень Кремля, але США отримали «деякі позитивні сигнали» щодо можливого припинення вогню. «Сподіваюся, ми зможемо домогтися припинення вогню», - сказав очільник Білого дому.

Трамп також зазначив, що після нещодавніх переговорів в Саудівській Аравії щодо війни в Україні Вашингтон сподівається на досягнення домовленостей про припинення бойових дій.

Згідно з повідомленнями, спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву. Це відбувається на тлі заяв Кремля про те, що Росія не ухвалюватиме рішення щодо ініціативи США про припинення вогню, поки не отримає офіційної відповіді від американської сторони.

Водночас Трамп попередив Москву про можливі економічні наслідки у разі ескалації. «Є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, і вони будуть дуже погані для Росії», – наголосив президент США.