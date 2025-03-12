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Трамп заявив про відправку представників США до Росії

Також президент США попередив Москву про можливі економічні наслідки у разі ескалації.

Трамп заявив про відправку представників США до Росії
Дональд Трамп
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські представники вирушають до Росії у межах дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни, передає Sky News.

«Зараз у нас є люди, які їдуть до Росії», – сказав Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхаелем Мартіном у Білому домі. 

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За словами американського президента, ситуація зараз залежить від рішень Кремля, але США отримали «деякі позитивні сигнали» щодо можливого припинення вогню. «Сподіваюся, ми зможемо домогтися припинення вогню», - сказав очільник Білого дому.

Трамп також зазначив, що після нещодавніх переговорів в Саудівській Аравії щодо війни в Україні Вашингтон сподівається на досягнення домовленостей про припинення бойових дій.

Згідно з повідомленнями, спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву. Це відбувається на тлі заяв Кремля про те, що Росія не ухвалюватиме рішення щодо ініціативи США про припинення вогню, поки не отримає офіційної відповіді від американської сторони.

Водночас Трамп попередив Москву про можливі економічні наслідки у разі ескалації. «Є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, і вони будуть дуже погані для Росії», – наголосив президент США.

  • 11 березня у Саудівській Аравії Україна і США провели переговори щодо війни з РФ.
  • У підсумку перегомовин, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
  • Також Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку РФ є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.
  • Дональд Трамп уже пообіцяв цього тижня поговорити із  Путіним і висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.
  • Трамп також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому.
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