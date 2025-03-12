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Радник Трампа Волц провів переговори з російським колегою

Співрозмовники говорили про кінець війни Росії проти України.

Радник Трампа Волц провів переговори з російським колегою
Майк Волц
Фото: Nationak Herald

Сьогодні, 12 березня, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц поспілкувався з російським колегою.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Суспільне.

"Наш радник з національної безпеки Майк Волц мав телефонний дзвінок зі своїм російським колегою сьогодні, щоб покласти край цій війні", — повідомила вона.

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Втім, Левітт не повідомила подробиць бесіди.

  • Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські представники вирушають до Росії у межах дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни.

  • 11 березня у Саудівській Аравії Україна і США провели переговори щодо війни з РФ.

  • У підсумку перегомовин, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

  • Також Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку РФ є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.

  • Дональд Трамп уже пообіцяв цього тижня поговорити із Путіним і висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.

  • Трамп також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому.
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