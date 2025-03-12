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Партизани "АТЕШ" провели диверсії на залізниці в окупованому Криму

Вибухи сталися перед прибуттям залізничного складу з боєкомплектом росіян.

Партизани "АТЕШ" провели диверсії на залізниці в окупованому Криму
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели в тимчасово окупованому Криму черію диверсій на залізниці росіян. 

Про це інформує "АТЕШ". 

"Агенти нашого руху успішно провели диверсію у Криму, біля Севастополя, у ніч проти 9 березня. Вибухи сталися саме перед прибуттям залізничного складу з боєкомплектом, що завдало значної шкоди логістиці окупантів", — ідеться у повідомленні.

Тієї ж ночі партизани завдали ще одного удару по логістиці ворога, проте деталі диверсії поки залишаються в таємниці.

"Відновлення руху займе час, а отже, російські війська знову зіткнуться з нестачею боєприпасів на передовій", — додають в "АТЕШ".

  • Російські війська, завдяки збудованій залізничній гілці, яка з'єднує РФ з тимчасово окупованими територіями Запоріжжя та Херсонщини, поповнюють резерви живою силою і технікою на півдні України.
  • Попри те, що знищення даного логістичного шляху ворога є пріоритетним для Сил оборони Півдня, реалізувати завдання складно.
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