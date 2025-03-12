Росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку на Донеччині, серед постраждалих діти

Росіяни скинули 14 авіабомб на Костянтинівку і Дружківку на Донеччині. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 постраждали, серед них діти.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Крім того, ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку — поранив трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкодив 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Також, у середу, близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ — там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.