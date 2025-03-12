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Росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку на Донеччині, серед постраждалих діти

Також ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку.

Росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку на Донеччині, серед постраждалих діти
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Росіяни скинули 14 авіабомб на Костянтинівку і Дружківку на Донеччині. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 постраждали, серед них діти.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. 

Крім того, ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку — поранив трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкодив 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Також, у середу, близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ — там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.

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