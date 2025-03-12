Володимир Зеленський 12 березня провів технологічну Ставку, основною темою якої стало покращення ефективності українських дронів.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 12 березня.

Говорили, зокрема, про використання БпЛА українського виробництва для далекобійних ударів. За словами президента, провели аналіз нещодавніх ударів, вивчили результати і визначили найбільш ефективні моделі дронів.

Президент підкреслив, що важливо збільшувати можливості українських дронів у боротьбі з російськими системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протиповітряною обороною. Одним з ключових питань на Ставці було нарощування виробництва дронів, для чого необхідні контракти, фінансування та інвестиції від міжнародних партнерів.

«Виробники пропонували конкретні технологічні рішення. За десять днів ми повернемося до цих питань, і потрібні відповіді на все, що звучало сьогодні. Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни», - сказав глава держави.

Президент також зазначив, що українські розробки дронів мають великий міжнародний попит, і після завершення війни це стане важливою економічною перевагою для України.

«Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв... Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами», - додав Зеленський.