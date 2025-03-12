Тернопільський обласний ТЦК вибачився перед рідними загиблого бійця, якому випадково надіслали повістку

Керівництво ТЦК ініціювало аудит баз даних та посилення контролю за формуванням і розсилкою повісток.

На Тернопільщині родині загиблого військового Андрія Іванюка помилково надіслали повістку. Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вибачився за інцидент.

Як пояснили у ТЦК, випадок стався через збій в автоматизованій системі «Оберіг», яка формує повістки на основі наявних баз даних. Через технічну неточність не відбулася звірка з оновленими списками загиблих захисників, зазначили у військкоматі.

«Ми розуміємо, що ця ситуація завдала болю родині та близьким Андрія Васильовича, і щиро перепрошуємо за завдані моральні страждання», – йдеться у коментарі ТЦК.

Військкомат запевнив, що вже розпочав перевірку, аби встановити причини збою та запобігти повторенню подібних випадків. Керівництво ТЦК ініціювало аудит баз даних та посилення контролю за формуванням і розсилкою повісток.