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Адміністрація Трампа розпочне реєстрацію канадців

Недотримання вимоги призведе до кримінальних і цивільних санкцій.

Адміністрація Трампа розпочне реєстрацію канадців
Ілюстративне фото
Фото: US Embassy & Consulates in Canada

Громадяни Канади, які залишаються в США довше 30 днів, повинні будуть зареєструватися в імміграційних органах США.

Про це повідомляє Axios.

“Нове тимчасове правило розширює застосування існуючого закону, який вимагає від іноземних громадян віком від 14 років, які ще не зареєстровані в уряді США, реєструватися, якщо вони планують залишитися в країні протягом 30 днів або довше”, - йдеться у повідомленні.

Раніше це правило не застосовувалося до канадців, але від 11 квітня громадяни Канади також мають реєструватись в США.

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Як зазначає Служба громадянства та імміграції США, недотримання вимог призведе до кримінальних і цивільних санкцій, “аж до притягнення до адміністративної відповідальності та сплати штрафів”.

Організація захисту інтересів канадських мандрівників Canadian Snowbird Association заявила, що працює з представниками Конгресу, щоб внести зміни до цієї вимоги щодо реєстрації та звільнити канадських мандрівників від реєстрації.

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