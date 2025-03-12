Адміністрація Трампа розпочне реєстрацію канадців

Громадяни Канади, які залишаються в США довше 30 днів, повинні будуть зареєструватися в імміграційних органах США.

Про це повідомляє Axios.

“Нове тимчасове правило розширює застосування існуючого закону, який вимагає від іноземних громадян віком від 14 років, які ще не зареєстровані в уряді США, реєструватися, якщо вони планують залишитися в країні протягом 30 днів або довше”, - йдеться у повідомленні.

Раніше це правило не застосовувалося до канадців, але від 11 квітня громадяни Канади також мають реєструватись в США.

Як зазначає Служба громадянства та імміграції США, недотримання вимог призведе до кримінальних і цивільних санкцій, “аж до притягнення до адміністративної відповідальності та сплати штрафів”.

Організація захисту інтересів канадських мандрівників Canadian Snowbird Association заявила, що працює з представниками Конгресу, щоб внести зміни до цієї вимоги щодо реєстрації та звільнити канадських мандрівників від реєстрації.