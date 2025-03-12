Сирський: в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються активні бойові дії

Росіяни намагаються будь-що досягти політичних цілей, і через це зазнають на Курщині значних втрат.

В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей”, - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни намагаються будь-що досягти політичних цілей, і через це зазнають на Курщині значних втрат.

Олександр Сирський повідомив, що з початку Курської операції загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб, з них безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Крім того, Сили оборони України уразили або знищили близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян:

90 танків

654 бойові бронемашини

5 РСЗВ

2 ППО

1 літак

2 гелікоптери

понад 1100 авто

28 одиниць спецтехніки

майже 1,5 тис. дронів.

“Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований”, - зазначив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що для збереження життів українських воїнів підрозділи Сил оборони здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.

Для враження ворога задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження.

“Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Слава Україні!”, - підсумував Олександр Сирський.