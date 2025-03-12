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Сирський: в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються активні бойові дії

Росіяни намагаються будь-що досягти політичних цілей, і через це зазнають на Курщині значних втрат.

Сирський: в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються активні бойові дії
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей”, - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни намагаються будь-що досягти політичних цілей, і через це зазнають на Курщині значних втрат.

Олександр Сирський повідомив, що з початку Курської операції загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб, з них безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

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Крім того, Сили оборони України уразили або знищили близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян:

  • 90 танків 
  • 654 бойові бронемашини
  • 5 РСЗВ
  • 2 ППО
  • 1 літак
  • 2 гелікоптери
  • понад 1100 авто
  • 28 одиниць спецтехніки
  • майже 1,5 тис. дронів.

“Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований”, - зазначив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що для збереження життів українських воїнів підрозділи Сил оборони здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.  

Для враження ворога задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. 

“Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Слава Україні!”, - підсумував Олександр Сирський.

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