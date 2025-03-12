Сирський: в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються активні бойові дії

В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
“Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей”, - зазначив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни намагаються будь-що досягти політичних цілей, і через це зазнають на Курщині значних втрат.
Олександр Сирський повідомив, що з початку Курської операції загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб, з них безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.
Крім того, Сили оборони України уразили або знищили близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян:
- 90 танків
- 654 бойові бронемашини
- 5 РСЗВ
- 2 ППО
- 1 літак
- 2 гелікоптери
- понад 1100 авто
- 28 одиниць спецтехніки
- майже 1,5 тис. дронів.
“Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований”, - зазначив Сирський.
Головнокомандувач підкреслив, що для збереження життів українських воїнів підрозділи Сил оборони здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.
Для враження ворога задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження.
“Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Слава Україні!”, - підсумував Олександр Сирський.
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Нещодавно росіяни почали повідомляти про свій наступ у Курській області і витіснення звідти українських військ. Ця ж інформація з'являлася в західних медіа. 10 березня головнокомандувач сказав, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України. Він додав, що загрози оточення українських підрозділів у Курській області немає.