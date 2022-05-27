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Гравці "Манчестера Юнайтед" організували збір грошей на допомогу українським сім'ям

Ініціювали захід Бруно Фернандеш і Віктор Ліндельоф.

Гравці "Манчестера Юнайтед" організували збір грошей на допомогу українським сім'ям
Фото: strettynews.com

Португальський півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруно Фернандеш і шведський захисник Віктор Ліндельоф вирішили організувати збір коштів українським сім'ям, які постраждали під час війни з Росією.

Футболісти проведуть розіграш призів, серед яких буде особиста екскурсія тренувальною базою МЮ в Каррінгтоні від Фернандеша та Ліндельофа, футболки з автографами Кріштіану Роналду, Златана Ібрагімовича, Поля Погба та Маркуса Решфорда.

Також можна буде виграти квиток на матч МЮ на "Олд Траффорд", а також поїздку на матч збірної Швеції чи Португалії.

Щоб узяти участь у розіграші, необхідно купити квиток вартістю 5 фунтів. Після закінчення розіграшу всю суму буде передано до ЮНІСЕФ в Україні, а португалець і швед також офірують власні кошти.

Посилання на розіграш є в акаунтах футболістів в Instagram.

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