В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
ГоловнаСпорт

Калініна вилетіла і з парного Roland Garros

Ангеліна не змогла відновитися після вчорашньої поразки в одиночному розряді.

Калініна вилетіла і з парного Roland Garros
Ангеліна Калініна

У першому колі "Ролан Гаррос" у парному розряді українка Ангеліна Калініна і швейцарка Белінда Бенчич у двох сетах з однаковим рахунком 5:7 програли американці Еміні Бектас і британці Тарі Мур.

Матч тривав 94 хвилини, протягом яких українка і швейцарка подали два ейси і допустили п'ять подвійних помилок.

Також Калініна і Бенчич реалізували чотири з п'яти брейків проти шести з дванадцяти у суперниць.

Нагадаємо, вчора Калініна у другому колі одиночного розряду у завзятому поєдинку програла американці  Джесіці Пегулі - 1:6, 7:5, 4:6. Той матч тривав 2 години і 26 хвилин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також