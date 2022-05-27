Калініна вилетіла і з парного Roland Garros

Ангеліна не змогла відновитися після вчорашньої поразки в одиночному розряді.

У першому колі "Ролан Гаррос" у парному розряді українка Ангеліна Калініна і швейцарка Белінда Бенчич у двох сетах з однаковим рахунком 5:7 програли американці Еміні Бектас і британці Тарі Мур.

Матч тривав 94 хвилини, протягом яких українка і швейцарка подали два ейси і допустили п'ять подвійних помилок.

Також Калініна і Бенчич реалізували чотири з п'яти брейків проти шести з дванадцяти у суперниць.

Нагадаємо, вчора Калініна у другому колі одиночного розряду у завзятому поєдинку програла американці Джесіці Пегулі - 1:6, 7:5, 4:6. Той матч тривав 2 години і 26 хвилин.