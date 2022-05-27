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Костюк вийшла до 1/16 фіналу парного турніру "Ролан Гаррос"

Марта виступає у дуеті з румункою Русе.

Костюк вийшла до 1/16 фіналу парного турніру "Ролан Гаррос"
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Напередодні Марта Костюк, яка вже після першого кола одиночного розряду "Ролан Гаррос" зачехлила ракетку, успішно стартувала у парному розряді.

19-річна киянка у тандемі з представницею Румунії Оленою-Габріелою Русе у матчі 1/32 фіналу перемогли 15-й сіяний дует Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США) – 2:1 (3:6, 6:2, 6:3) .

Поєдинок тривав майже дві години.

За право вийти до 1/8 фіналу Костюк та Русе посперечаються з британським дуетом Саманта Маррей/Хізер Вотсон.

Зустріч відбудеться сьогодні.

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