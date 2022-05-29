Слідом за Андрієм Шевченком та Анатолієм Тимощуком.

У Парижі на "Стад де Франс" пройшов фінал Ліги чемпіонів, у якому зустрілися фіналісти київського фіналу-2018 – "Реал" та "Ліверпуль".

Цього разу явним фаворитом виглядав англійський клуб, але Фортуна, як в 1/8 фіналу протистояння з ПСЖ (0:1, 3:1), у чвертьфіналі проти "Челсі" (3:1, 2:3) та півфіналі з "Манчестером Сіті" ( 3:4, 3:1) стала на бік мадридського клубу.

Мерсисайдці перевершили суперника за всіма статистичними показниками – удари (23-3), удари в площину (6:1), заблоковані удари (8-1), кутові (6-2). Не дарма голкіпер мадридців Тібо Куртуа був визнаний кращим гравцем матчу.

Але в головному показнику – результативному ударі "Реал" був кращим.

Єдиний точний удар "Королівського клубу" за весь поєдинок мало того, що виявився результативним, він виявився переможним – після завершення години гри його автором став Вінісіус Жуніор.

Огляд матчу "Реал" - "Ліверпуль".

"Реал" учотирнадцяте виграв головний клубний турнір (Ліга чемпіонів/Кубок європейських чемпіонів), з яких 8 разів припадає саме на ЛЧ.

Зазначимо, що "бланкос" до матчу в Парижі жодного разу не програвав у фіналі ЛЧ. Ця традиція збереглася.

Попередні фінали Реалу в Лізі чемпіонів:

Сезон-1997/98: "Реал" - "Ювентус" (1:0)

Сезон-1999/00: "Реал" – "Валенсія" (3:0)

Сезон-2001/02: "Реал" - "Баєр" (2:1)

Сезон-2013/14: "Реал" - "Атлетіко" (4:1)

Сезон-2015/16: "Реал" - "Атлетіко" (1:1, 5:3 за пенальті)

Сезон-2016/17: "Реал" - "Ювентус" (4:1)

Сезон-2017/18: "Реал" - "Ліверпуль" (3:1). Фото: EPA/UPG Карло Анчелотті

Додамо, що Карло Анчелотті став найтитулованішим тренером Ліги чемпіонів, вигравши цей турнір вчетверте у своїй тренерській кар'єрі. Раніше "Папа Карло" перемагав з "Міланом" у 2003 та 2007 роках, і з "Реалом" – у 2014.

Водночас полку українських футболістів, котрі перемагали в ЛЧ прибуло – голкіпер Андрій Лунін став третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів.

Фото: EPA/UPG Андрій Лунін

Раніше перемог у Лізі чемпіонів добивалися Андрій Шевченко з "Міланом" у сезоні-2002/03 та Анатолій Тимощук із "Баварією"-2012/13.

Нагадаємо, керманич "Ліверпуля" Юрген Клопп присвятив фінал Ліги чемпіонів “всім людям в Україні”.