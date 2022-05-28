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Понад 50 українських спортсменів загинули на розв'язаній Росією війні

Вони служили у ЗСУ або перебували в територіальній обороні.

Понад 50 українських спортсменів загинули на розв'язаній Росією війні
Янголи спорту

Понад 50 українських атлетів, які займалися різними видами спорту, загинули у війні, яку розв'язала проти України Росія. 

Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі спільного телемарафону UAразом. 

"Більше ніж 50 українських спортсменів загинуло на війні, боронячи нашу землю. Це все наші хлопці, які займалися різними видами спорту. Є ще багато спортсменів, які зараз служать у лавах Збройних сил України, хтось перебуває в теробороні. Ми дякуємо всім бійцям, хто боронить нашу країну", – сказав Гутцайт.

За його словами, наразі в Україні немає можливості проводити підготовку з більшості видів спорту, які є пріоритетними. Тому багато спортсменів і збірних команд, які готуються до чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор, що відбудуться у 2024 році в Парижі, перебувають за кордоном. 

Нагадаємо, в Україні з'явився сайт "Янголи спорту", на якому публікують імена спортсменів, які загинули під час повномасштабної війни в Україні.

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