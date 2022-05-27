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Міжнародна федерація хокею подовжила усунення Росії та Білорусі від усіх турнірів на 2023 рік

І наступного року росіяни та білоруси не зможуть поборотися за світову корону.

Міжнародна федерація хокею подовжила усунення Росії та Білорусі від усіх турнірів на 2023 рік
Nokia Arena (Тампере)
Фото: IIHF

Під час проведення 85-го Чемпіонату світу з хокею у Фінляндії Конгрес Міжнародної федерації хокею (IIHF) подовжив усунення Росії та Білорусі від усіх турнірів під егідою IIHF, про що було оголошено на офіційному сайті федерації.

"Конгрес схвалив спільну заявку Фінляндії та Латвії на проведення чемпіонату світу з хокею 2023 року замість Санкт-Петербурга після того, як у Росії були відкликані права на проведення.

Рада ухвалила, що всі турніри в різних категоріях і дивізіонах проводяться з необхідною кількістю команд. Усі групи заповнені, а Росія та Білорусь залишаються замороженими в контексті програми чемпіонату.

Наступний чемпіонат світу пройде з 12 по 28 травня 2023 року на найбільших стадіонах двох найпристрасніших хокейних країн світу в Тампере та Ризі", - йдеться в заяві.

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