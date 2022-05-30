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Чотири українські боксери стали бронзовими призерами чемпіонату Європи

Представники України не змогли подолати стадії півфіналів.

Чотири українські боксери стали бронзовими призерами чемпіонату Європи
Юрій Захареєв
Фото: aiba.org

На 44-му чемпіонаті Європи з боксу, який проходить у Єревані, збірна України здобула чотири медалі, і всі – бронзової гідності.

Призерами континентальної першості стали Дмитро Замотаєв у ваговій категорії до 51 кг, Юрій Шестак – до 60 кг, Юрій Захареєв – до 71 кг та Іван Сапун – до 80 кг.

У півфіналі Замотаєв поступився іспанцю Сальвадору Мартіну Моліне, Шестак - також іспанцю Хосе Бротонсу Куілесу, Захареєв - британцю Мохаммеду Харрісу Акбару, а Сапун - італійцю Альфреду Кромвелю Комі.

Ці медалі стали першими для України на нинішній європейській першості.

Нагадаємо, що минулого року Захареєв став чемпіоном світу, подолавши у фіналі росіянина Вадима Мусаєва.

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