Чотири українські боксери стали бронзовими призерами чемпіонату Європи

На 44-му чемпіонаті Європи з боксу, який проходить у Єревані, збірна України здобула чотири медалі, і всі – бронзової гідності.

Призерами континентальної першості стали Дмитро Замотаєв у ваговій категорії до 51 кг, Юрій Шестак – до 60 кг, Юрій Захареєв – до 71 кг та Іван Сапун – до 80 кг.

У півфіналі Замотаєв поступився іспанцю Сальвадору Мартіну Моліне, Шестак - також іспанцю Хосе Бротонсу Куілесу, Захареєв - британцю Мохаммеду Харрісу Акбару, а Сапун - італійцю Альфреду Кромвелю Комі.

Ці медалі стали першими для України на нинішній європейській першості.

Нагадаємо, що минулого року Захареєв став чемпіоном світу, подолавши у фіналі росіянина Вадима Мусаєва.