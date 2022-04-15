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Волейбольна збірна України займе місце дискваліфікованої Росії на ЧС-2022

Першість пройде в Польщі та Словенії.

Волейбольна збірна України займе місце дискваліфікованої Росії на ЧС-2022
Фото: fvu.in.ua

Чоловіча збірна України з волейболу виступить на Чемпіонаті світу 2022 року, повідомляють на офіційному сайті Федерації волейболу України.

Наша команда замінить росіян, яких дискваліфікували через воєнне вторгнення Росії на територію України.

"Адміністрація Міжнародної федерації волейболу (FIVB) дійшла висновку, що підготувати та провести чемпіонат світу в Росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати право на проведення престижного турніру в Росії", - йшлося в повідомленні організації.

При цьому наголошують, що процедура жеребкування проводитися наново не буде й Україна займе місце Росії у групі А під першим сіяним номером. Тож суперниками підопічних Угіса Крастінша стануть Сербія, Туніс і Пуерто-Рико.

Нагадаємо, що турнір мав пройти з 26 серпня по 11 вересня в 10 містах Росії, але був перенесений до Польщі та Словенії.

Додамо, що збірні Росії не братимуть участі в міжнародних змаганнях під егідою FIVB та Європейської конфедерації волейболу (CEV).

Чемпіонат світу-2022. Груповий етап

  • Група А: Україна, Сербія, Туніс, Пуерто-Рико;
  • Група B: Бразилія, Японія, Куба, Катар;
  • Група C: Польща, США, Мексика, Болгарія;
  • Група D: Франція, Словенія, Німеччина, Камерун;
  • Група E: Італія, Канада, Туреччина, Китай;
  • Група F: Аргентина, Іран, Нідерланди, Єгипет.
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