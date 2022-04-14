Команда Формули-1 відмовилася повертати "Уралкалію" $13 млн за розрив контракту та зажадав додаткову компенсацію

Команда Формули-1 "Хаас" відмовилася повертати 13 млн доларів колишньому титульному спонсору компанії "Уралкалій", які були виплачені перед початком сезону-2022, повідомляє Autosport.

Команда стверджує, що мала право розірвати контракт через пункт у спонсорській угоді, де сказано, що "Уралкалій" "не повинен завдавати шкоди, висміювати, заперечувати чи принижувати громадську репутацію" американського колективу.

У "Хаас" зазначили, що Дмитро Мазепін (кінцевий бенефіціар контрольного пакету акцій "Уралкалію". - LB.ua) та його син Микита (гонщик "Хаас". - LB.ua) опинилися в списку санкцій ЄС перед початком нинішнього сезону.

Варто зазначити, що контракт було розірвано ще до цієї події.

"Хаас" назвав претензії "Уралкалію" необґрунтованими та відкинув їх, а також зажадав додаткової компенсації в розмірі 8,7 млн доларів за недоотриманий прибуток через дострокове розірвання контракту.

Американська команда не передасть "Уралкалію" болід, на якому виступав Мазепін у сезоні-2021, поки не отримає цієї додаткової компенсації. Крім того, "Хаас" відмовився платити російському гонщику зарплату за період, коли гонщик працював у команді 2022 року до розриву контракту.