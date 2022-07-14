Гуманітарний штаб Києва прийняв понад 21 млн кг міжнародної допомоги

З початку повномасштабної війни в Україні Гуманітарний штаб Києва, створений Київською міською державною адміністрацією за підтримки компанії «Епіцентр К», опрацював понад 21 млн кг вантажів від міжнародних та вітчизняних донорів.

Гуманітарний штаб Києва був створений 27 лютого цього року за дорученням мера міста Віталія Кличка. А вже 28 лютого компанія Епіцентр доєдналася до штабу і розгорнула діяльність із забезпечення логістики, прийому та обліку вантажів, а також їх сортування та адресної доставки до різних районів Києва й інших міст країни. Зокрема, «Епіцентр» забезпечував прийом та відправлення гуманітарної допомоги для Бучі, Ірпеня та Чернігова, які сильно постраждали внаслідок бойових дій.

Загалом за чотири місяці роботи Гуманітарний штаб Києва прийняв понад 550 залізничних вагонів, понад 330 контейнерів та понад 350 автомобілів. Працівниками штабу було опрацьовано 11 млн кг непродовольчих вантажів та 10 млн кг продовольчої допомоги, а також 250 тисяч кг продукції медичного призначення.

З моменту створення Гуманітарного штабу до його роботи долучилося понад п’ять тисяч осіб — як волонтерів, так і співробітників ГК «Епіцентр». При цьому більш ефективний збір та перевезення міжнародної допомоги Гуманітарний штаб Києва та компанія «Епіцентр» забезпечили за рахунок створення десяти додаткових логістичних хабів за кордоном. Вони акумулювали гуманітарні вантажі для подальшого відправлення в Україну залізничним та автомобільним транспортом.

Окрім складських площ, для доставки гуманітарних вантажів в Україну компанія задіяла потужний транспортний парк. «Епіцентр» власними силами формував гуманітарні вантажі за кордоном і у співпраці з волонтерськими організаціями доставляв їх в Україну з Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та інших країн.

Донорами гуманітарної допомоги, яка надходила до логістичних хабів, стали понад 100 європейських міст, які забезпечували Україну товарами першої необхідності та стратегічно важливою продукцією. Зокрема, їжею та одягом, аптечками та медикаментами, генераторами та навіть транспортними засобами. Також до Гуманітарного хабу Києва надійшла 21 одиниця спецтранспорту (включно з автомобілями швидкої допомоги) та 11 пасажирських автобусів.

Варто зазначити, що великий логістичний хаб компанії працював не тільки в Києві. Ще один гуманітарний штаб «Епіцентр» організував спільно з «Інтерспорт Україна» на заході України. Цей об’єкт загалом приймав одяг, взуття та теплі речі для ЗСУ і сил територіальної оборони. Також на території ТЦ «Епіцентр» у Запоріжжі було створено гуманітарний хаб для прийняття біженців із Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших населених пунктів південно-східної України. Останній із березня надав допомогу понад 200 тис. переселенців.

При цьому група компаній «Епіцентр» виділяє значні ресурси на допомогу українцям, які найбільше постраждали від бойових дій. Загальна сума допомоги компанії для країни від початку широкомасштабної агресії вже перевищує 300 млн грн.

Нагадаємо, станом на початок військового вторгнення мережа ТЦ «Епіцентр» нараховувала 71 торговельний центр у різних регіонах України. Внаслідок військових дій три ТЦ компанії були повністю знищені, низка об’єктів припинила роботу через близькість до бойових дій, а ще частина опинилася на окупованій території. Водночас керівництво компанії вже заявило про намір відновити всі знищені та пошкоджені війною торговельні центри.