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В Україні створили Оперативний штаб із забезпечення держави будівельними матеріалами

До його роботи залучать представників усіх областей, будівельників, промисловість та урядовців.

В Україні створили Оперативний штаб із забезпечення держави будівельними матеріалами
Фото: Укравтодор

В Україні запрацює Оперативний штаб із забезпечення держави будівельними матеріалами.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками виїзного засідання уряду в Чернігівській області.

До його роботи, за словами Шмигаля, залучать урядовців, представників усіх областей, будівельників, а також промисловість.

"Наша мета — максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців", — наголосив прем’єр.

Щоб терміново відновити критичну інфраструктуру, 2,3 млрд грн вже розподілили по регіонах. 5 областей мають технічну й проєктну документацію для відбудови 1700 об’єктів.

"Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів", - зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції в Лугано повідомив, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.

Днями міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що на відбудову Маріуполя потрібно 10 років і близько $14 млрд.

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