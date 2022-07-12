Майже 10 млрд грн надійшло до держбюджету від нинішнього продажу військових облігацій

12 липня Міністерство фінансів провело аукціон з продажу військових облігацій у гривні та в доларах.
Про це повідомили в пресслужбі відомства.
За результатами проведення розміщень ОВДП до державного бюджету вдалося залучити загалом 9 810 837 001,34 грн (за курсом НБУ).
Мінфін виставив на продаж облігації у гривні зі строком обігу 3 місяці, 6 місяців, 1 рік та 2 роки. А долари - зі строком обігу 3 міс, 6 міс і 1 рік.
Нагадаємо, завдяки карткам "єПідтримка" українці зможуть отримувати дохід від придбаних військових облігацій.
НАК "Нафтогаз України" звернулася до власників євробондів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки.