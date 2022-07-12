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СБУ передала в АРМА арештоване майно на понад 100 млн гривень

Це результат нейтралізації угруповання, яке переправляло гроші з РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи.

СБУ передала в АРМА арештоване майно на понад 100 млн гривень
Фото: пресцентр СБУ

СБУ передала в АРМА нову партію заарештованого майна. Його загальна вартість становить понад 100 млн грн.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

За наданою інформацією, у державне управління перейдуть: понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків, шість гектарів земельних ділянок і три квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м, сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Зазначається, що це майно СБУ вилучила минулого року у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи.

"За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави", - додали у спецслужбі.

Зараз усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Ці активи працюватимуть на український бюджет, частина коштів буде спрямована на потреби української армії.

Нагадаємо, за півроку ДБР передало в управління АРМА майна на понад 1,5 млрд гривень.

Раніше АРМА передали активи російської Татнафти на 400 млн грн.

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