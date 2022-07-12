​Уряд Литви виділив Україні 10 млн євро допомоги на відновлення країни

Уряд Литви схвалив пакет допомоги в розмірі 10 млн євро. Кошти будуть витрачені на проведення невідкладних відновлювальних робіт в Україні.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що допомогу надали для прискорення відновлення України, оскільки багато українців прагнуть повернутися додому.

"Ця урядова допомога – кошти для критично важливої інфраструктури, базових потреб і основних послуг. Українці переможуть, тому що правда і рішучість захищати і будувати на їхньому боці, і вони переважують руйнування і жорстокість агресора", – прокоментувала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Вона наголосила, що цією допомогою Литва прагне максимально прискорити перемогу і відновлення України.

Нагадаємо, з 10 липня Литва розширила список заборонених для транзиту товарів до Калінінградської області Росії через свою територію.