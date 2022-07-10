Зеленський підписав закон, який скасовує військовий збір із доходів українських бійців

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану".
Про це повідомили в пресслужбі парламенту.
Це означає, що на період дії воєнного стану доходи українських захисників не будуть оподатковуватися військовим збором.
Як зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, військовий збір не платитимуть військовослужбовці та працівники:
- ЗСУ;
- Нацгвардії;
- правоохоронних органів;
- СБУ;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Держприкордонслужби;
- Управління державної охорони;
- МВС;
- Держспецзв'язку.
Нагадаємо, цей законопроєкт депутати розглянули 19 червня.
Наразі військовий збір становить 1,5% від нарахованої заробітної плати і йде на фінансування ЗСУ.