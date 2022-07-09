Президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів.

Про це йдеться на сайті президента.

“Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ”, – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Ларше сказав і іншу важливу річ: із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою.

Фото: president.gov.ua

“Це справді так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об’єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені”, – додав президент України.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Ларше сьогодні виступив у Верховній Раді України, заявивши, що підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, та “буде поруч для його втілення”.