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У ВР виступив голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше

“Ми будемо поруч з вами, щоб втілити статус кандидата на членство в ЄС”.

У ВР виступив голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше
Фото: Ярослав Железняк у Telegram

Голова Сенату запевнив, що Французька Республіка підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, та “буде поруч для його втілення”.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Україна завдяки своїм досягненням справедливо отримала статус кандидата на членство у ЄС”, – наголосив Жерар Ларше.

Він переконаний, що 23 червня був зроблений історичний крок.

“Ми будемо поруч з вами, щоб втілити статус кандидата. Європейська душа та ідеали втілюються зараз українським народом”, – переповів нардеп виступ Ларше.

Фото: Ярослав Железняк у Telegram

Він додав, що промову голови Сенату Французької республіки Жерара Ларше у будівлі Верховної Ради України “багато разів супроводжували оплесками”.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

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