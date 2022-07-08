Рада вперше з початку війни провалила найбільшу кількість законопроєктів, - Железняк

Верховна Рада вперше з початку війни провалила найбільшу кількість законопроєктів. 5 з 28 законопроєктів депутати відправили на повторне друге читання.

Про це у ТГ повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Порядок денний Верховної Ради на 8 липня складався з 28 питань, але 18% з них провалили», - написав депутат.

Зокрема, Рада ухвалила:

7529 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Новинського В.В. (295 голосів)

7378 - звільнення від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності // в цілому (281)

6145 - надання повноважень Національній соціальній сервісній службі України на забезпечення виконання функцій щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей // в цілому (294)

6146 - запровадження можливість кожного із батьків надавати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, в супроводі другого з батьків через ДІЮ // за основу (301)

7396 - зміни щодо напрямів запровадження АІКОМ, у тому числі обробки персональних даних здобувачів освіти, електронної взаємодії з іншими державними електронним ресурсами // за основу (264)

7477 - призупинення на час війни присудження премій Верховної Ради України у сфері освіти у 2022 році (295)

6405 - євроінтеграційні зміни контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації // за основу (266)

6003 - запровадження системи верифікації кінцевих бенефіціарних власників // за основу (261)

7292 - доповнення підстав, за яких не допускається забезпечення позову, як «зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці» // в цілому (296)

7298 - затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки (279)

7478- врегулювано питання здійснення повноважень центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на період дії воєнного стану // в цілому (251)

7422 - підвищення доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених // за основу (262)

5795 - спрощення для роботодавців застосування праці іноземців та осіб без громадянства // за основу (240)

7465-1 - закон особливості роботи НБУ та Фонду гарантування вкладів України, кредитних спілок під час війни // за основу (236)

6320 - забезпечення можливості електронного подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб до ЄДР без черг та додавання непотрібних паперових документів // за основу (234)

7284 - соціальний захист для співробітників служби цивільного захисту та надання можливості перебування на службі громадян, які не пройшли медкомісію // в цілому (259)

7280 - визначення вичерпного переліку обставин, при яких не поширюються обмеження щодо допустимої вартості одержаних подарунків та інші вимоги антикорупційного законодавства // в цілому(240)

7367 - обов’язкове забезпечення журналістів в райони ведення воєнних (бойових) дій засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальної зброї, а також обов’язкове страхування // в цілому (271)

7414 - заборона колекторам приходити до учасників ЗСУ, ТРО, ВПО та волонтерам // за основу (281)

6383 - запровадження будівельного інформаційного моделювання(ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів // за основу (287)

7238 - продовження строку здійснення обов’язкового продажу електричної енергії виключно на електронних аукціонах до 01.04.2023 виробниками електричної енергії // в цілому (291)

7305- перенесення термінів переходу на облік та приймання-передача природного газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року на 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану // в цілому (286)

Включили у порядок денний та скоротили строки розгляду:

7510 - надання Держспецзв’язку повноваження щодо формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі (297 голосів).

Водночас відправили на повторне друге читання низку інших проєктів.

«Вперше з початку війни така велика серія невдалих спроб: 5 з 28 законопроєктів провалили. А саме: за основу (216) та відправили на повторне читання (260) проєкт 5628 - новий закон про захист персональних даних. Також відправили на повторне читання (238) - 6067 сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Провалили за основу (221) та відправили на повторне друге читання (255) 5547 - новий закон про ліки. Так само провалили через правки за основу (183) та відправили на повторне друге читання (240) проєкт про 2365 - захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном. Провалили за основу (212) та відправили на повторне читання (235) проєкт 7327 - створення державної системи моніторингу довкілля», - повідомив Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 8 червня проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Вадима Новінського.