Рада звільнила чиновників від декларування коштів на потреби ЗСУ чи постраждалим від війни

Якщо чиновник привласнить кошти собі, то це буде порушенням антикорупційного законодавства.

Верховна Рада України на засіданні 8 липня ухвалила в цілому зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану. За закон проголосували 240 парламентарів, передає кореспондент LB.

Законом на період до припинення або скасування воєнного стану, вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків, встановлені частиною другою статті 23 цього Закону, не поширюються на:

здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України;

благодійних пожертв для підтримки і захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

витрат на придбання товарів, наданих з припиненням на них права власності Збройним Силам України або іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, а також розвідувальним органам, правоохоронним органам;

здійснення витрат на придбання товарів, робіт чи послуг, наданих з припиненням на них права власності як гуманітарної допомоги для осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Також декларуванню не підлягають «одержання безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової, товарів, наданих у повному обсязі з припиненням на них права власності Збройним Силам України або іншим військовим, добровольчим формуванням територіальних громад, а також розвідувальним органам, правоохоронним органам (за умови наявності відповідних підтверджень надання таких товарів зазначеним у цьому абзаці суб’єктам у повному обсязі)», — зазначено у пояснювальній записці.

Не декларують одержання благодійних пожертв чи гуманітарної допомоги особам, послуг із тимчасового проживання чи розміщення, транспортних, медичних послуг, лікарських засобів, матеріальної допомоги, передбаченої законодавством іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором).

Член антикорупційного комітету та народний депутат фракції «Голос» Ярослав Юрчишин роз’яснив зміни до базового закону по боротьбі з корупцією.

«Умови воєнного стану стали викликом для гнучкості законів, серед них опинився й «антикорупційний». Ми якнайкраще адаптували закон для відповідності сучасним реаліям, при цьому повністю зберігаючи його суть та мету. Протягом останніх місяців кількість чиновників (а їх в Україні більше, ніж 200 тисяч), які проводили збори коштів для ЗСУ та постраждалих громадян, значно зросла. Але були нюанси зі зборами коштів, прямо пов’язані із законом «Про запобігання корупції». Збір коштів юридично потрапляв під категорію «подарунків» для чиновників. Тобто, чиновник міг збирати кошти на потреби добробату або акумулювати кошти з усіх усюд на потреби біженцям. Натомість закон міг прямо заблокувати такі ініціативи. За умов, що сума отриманого чиновником «подарунку» перевищувала один прожитковий мінімум. Тепер же чиновники мають можливість організовувати подібні збори коштів без порушення юридичних норм», — написав він на своїй сторінці у FB.

За його словами, якщо чиновник привласнить кошти собі, то це буде порушенням антикорупційного законодавства.

«Надалі — відповідальність за це. Чиновник може збирати кошти виключно для потреб ЗСУ, інших військових формувань або постраждалих громадян. Та лише під час дії воєнного стану і протягом одного місяця з дня його припинення».

Також тепер чиновник зможе працювати за сумісництвом. Раніше здійснення іншої оплачуваної діяльності заборонялося.

«На час дії воєнного стану це стало можливим за умови, що така особа перебуває у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою.

Та працює не на користь тих осіб, щодо яких здійснювала повноваження з контролю чи нагляду раніше. Втім, протягом 15 днів з дня закінчення простою чи відпустки, цю роботу доведеться залишити», — додав депутат.

Також внесені зміни щодо відкриття валютних банківських рахунків.

«Раніше про відкриття такого рахунку держслужбовці та члени їхньої родили мали повідомляти НАЗК протягом 10 днів. Проте реалії війни змусили понад 8 мільйонів українців (у тому числі й чиновників та їх близьких) виїхати з України. Саме тому ми внесли зміни до закону: чиновники та члени родини можуть не подавати повідомлення про відкриття валютного рахунку за кордоном для отримання матеріальної допомоги».

Декларації про майновий стан усе одно треба буде заповнювати та подавати.

«Змінився лиш термін. Тепер термін подання таких декларацій – протягом 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану… Усі зміни до закону «Про запобігання корупції» є необхідними. Таких корективів вимагали умови воєнного стану. Ми провели ґрунтовну роботу, щоб забезпечити гнучкість закону, не змінюючи його суть. Це має значення», — наголосив депутат.

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури і ДПСУ домовилися, що водіїв, які здійснюють критично важливі перевезення, пропускатимуть через кордон, попри обмеження. Йдеться, зокрема, про перевізників, які транспортують зброю й обладнання для потреб ЗСУ.