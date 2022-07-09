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СБУ затримала коригувальників ракетних ударів та повідомила про підозру російському пропагандисту

Він вів свої фейкові репортажі із Гостомеля та Бородянки.

СБУ затримала коригувальників ракетних ударів та повідомила про підозру російському пропагандисту
Фото: СБУ

СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську та повідомила про підозру пропагандисту телеканала «Россия 24».

Про це повідомляє спецслужба у Telegram.

"Пропагандист російського телебачення Євгеній Поддубний незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки та вів свої фейкові репортажі із локацій, де лютували рашисти. Наразі вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, у Донецькій області контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували позиції українських військ поблизу східного фронту.

На Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українців призовного віку. Затримано організаторів схеми, серед яких – посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби.

У Києві СБУ направила до суду матеріали кримінального провадження щодо держзради двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати, яких контррозвідка викрила на співпраці з ФСБ у червні.

"Зрадники вели розвідувально-підривну діяльність в органах влади", - резюмували у спецслужбі.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії.

Раніше СБУ затримала ворожого коригувальника, за наведенням якого окупанти обстрілювали південно-східні позиції ЗСУ та мешканця Миколаєва, який "злив" рашистам дані для масових обстрілів міста 26-30 червня.

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