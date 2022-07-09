Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС

За скоєне йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

За даними слідства, під час тимчасової окупації населених пунктів Київщини зрадник плідно співпрацював із ворогом. Він передавав військовим РФ документацію з селищної ради стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об’єднаних сил, інформацію щодо стратегічних об’єктів інфраструктури Бучанського району, а також агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з окупантами, роздаючи їм гуманітарну допомогу від загарбників.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"У березні 2022 року за вказівкою окупантів чоловік організував збори, де його призначили старостою кількох сіл. "Крісло посадовця" він займав, поки українські захисники не звільнили Київщину від російської армії", - йдеться у повідомленні.

У травні поліція затримала так званого старосту та на підставі отриманих доказів повідомила про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Після проведених обшуків було вилучено гуманітарну допомогу від окупантів, "чорнові" записи та інші докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням з Офісом Генерального прокурора стосовного фігуранта скеровано до суду.

"За скоєне обвинуваченому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10-ти до 15-ти років та з конфіскацією майна або без такої", - додають у МВС.

Раніше правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України.

Також у МВС повідомляли, що кількість колаборантів серед поліцейських ледь добереться до 1%.