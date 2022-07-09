​Унаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині пошкоджена залізниця і будинки

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Минулої доби російські війська обстріляли Миколаївську область. Внаслідок обстрілів було пошкоджено дві залізничні станції, будинки, горіли поля та ліс на Кінбурнській косі.

Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОДА.

“Баштанський район. У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 8 липня, обстрілів зазнали станція Березнегувате, села Мурахівка та Калинівка Березнегуватської громади”, – йдеться у повідомленні.

На даний момент інформація про постраждалих уточнюється. Наразі відомо, що внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території села Добре Баштанської громади.

Окрім того, у Миколаївському районі 8 липня, орієнтовно о 12:00, російські загарбники обстріляли село Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок обстрілу було частково пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою. Потерпілих немає.

Також учора після ворожих обстрілів виникла пожежа лісу на Кінбурнській косі та дві пожежі хвойного настилу на території лісництва поблизу села Василівка Очаківської громади.

Зранку 9 липня Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, 6 липня від російських обстрілів зазнали поранень 18 мирних мешканців Миколаївської області.