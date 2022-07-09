Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
​Експрем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху
​Експрем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині відновлено 52 пошкоджених росіянами об'єкти, – ОВА

Роботи продовжуються на 248 об'єктах.

На Київщині відновлено 52 пошкоджених росіянами об'єкти, – ОВА
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

У Київській області відновили 52 об'єкти інфраструктури та житлового фонду, які були пошкоджені у результаті російського військового вторгнення.

Про це повідомила у Telegram Київська ОВА.

"За кошти з резервного фонду держбюджету вже завершено поточні ремонти на 52 об'єктах. Станом на сьогодні роботи тривають на 248 об'єктах", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що серед відновлених об'єктів – лікарні та школи, багатоквартирні та приватні житлові будинки, розташовані у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.

"У кожній територіальній громаді, яка зазнала руйнувань, продовжують працювати комісії, які фіксують пошкодження", – зазначили в ОВА.

У Київській ОВА нагадали, що уряд виділив 400 млн грн для виконання першочергових ремонтних робіт у Київській області, зокрема на заміну розбитих вікон та дверей, ремонт покрівель тощо.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти пошкодили та знищили близько 26 тисяч об'єктів на Київщині. Йдеться про житлові будинки, підприємства, освітні та медичні установи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також