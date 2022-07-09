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Десантники знищили дев'ять танків російських окупантів

Танки ліквідували під час спроби штурму загарбників.

Десантники знищили дев'ять танків російських окупантів
Фото: Скрін з відео

Генштаб показав, як відбувалося знищення танкової роти окупантів. В результаті українські військові ліквідували дев'ять танків російських окупантів. 

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Так, повідомляється, що ліквідація роти ворожих танків була проведена під час спроби штурму загарбників.

"На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських і інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ. Зокрема під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищені 9 ворожих танків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що загальні втрати російських окупантів у війні в Україні перевищили 37 тисяч осіб вбитими.

Бійці ЗСУ на Херсонському напрямку знищили два командних пункти окупаційних військ РФ.

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