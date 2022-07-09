Ворог наступає на захід від Лисичанська, обстрілює Донеччину, Харківщину, Херсонщину і Миколаїв. Як минула ніч у регіонах

Минулої доби російські війська завдали ракетних ударів по п'яти областях. Є загиблі і поранені.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адмінстрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 9 липня.

Сумщина. За добу ворог здійснив 18 обстрілів Сумської області з різних видів озброєння.

Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

Під час одного із обстрілів вчора ввечері постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.

Вночі були ракетні обстріли Білопільської та Миропільської громад. Попередньо – без жертв.

Дніпропетровщина. На ранок ворог підступно ударив з “Градів” по Інгулецькому району Кривого Рогу. Загинула жінка. Ще двоє людей госпіталізовані з осколковими пораненнями. Пошкоджена школа і кілька будинків.

Харківщина. Ввечері та вночі зафіксовані обстріли у села Подвірки Харківського району. Відбулося загоряння хвойної підстилки та намету ресторанного комплексу. Так само загорілася хвойна підстилка біля села Ракітне від обстрілу цієї ночі о 22.05. Площа – 2 га.

Вночі в Ізюмському районі внаслідок обстрілів сталося загорання естакади мазуту. За попередніми даними – постраждалих немає.

По області протягом доби із артилерії наносили удари по Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли приватні будинки, двічі влучання в поля з пшеницею, ячменем – горили до 10 га площ. На Ізюмщині також обстріляли птахокомплекс.

Протягом доби постраждала одна людина через обстріли в Циркунах.

Луганщина. Вночі – 8 артилерійських обстрілів, 3 мінометні. Також росіяни нанесли 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку. У підсумку досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Донеччина. За добу 5 загиблих, 7 поранених цивільних.

Під вогнем: Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, села Георгіївка, Новомиколаївка, Миролюбівка, Хрестище, Зайцеве. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки, 1 багатоповерхівка, автобаза, дачний кооператив.

Вночі і на ранок обстріляли Слов'янськ, Гірник, Часів Яр та здійснили удар (попередньо – ракетний) по Дружківці.

На цю хвилину відомо про щонайменше двох поранених цивільних. В області відсутнє газопостачання та частково вода й електрика. Керівництво області закликає населення до евакуації. Евакуація відбувається щоденно.

Миколаївщина. Зранку Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: вчора внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території села Добре Баштанської громади.

Вночі обстрілів зазнали станція Березнегувате, села Мурахівка та Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина. Напружена ситуація на території всієї області. Окупанти запускали ракети по Миколаївській області та звільненим селам Херсонщини. Протягом ночі автоматні черги також чули жителі Херсона.

Пожежі на полях, горять ліси біля села Давидів Брід та прилеглих селах. Через постійні бої зростає кількість знищених будинків та поранених людей.

Нагадаємо, ЗСУ не дали окупантам захопити Вуглегірську ТЕС, повідомили у Генштабі. Поблизу Авдіївки, Курахового, Новопавлівська і на Запоріжжі тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення.