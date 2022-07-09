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Російські окупанти залишили без газу населення трьох районів Запорізької області, - Федоров

Загарбники продовжують знущатись над мешканцями тимчасово окупованих територій.

Російські окупанти залишили без газу населення трьох районів Запорізької області, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Російські окупанти залишили без газу населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів Запорізької області

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

“Саме російські військові обстрілами пошкодили магістральний газопровід. Більше того - проігнорували наші неодноразові пропозиції встановити режим тиші для його ремонту. Як результат - ремонтна бригада потрапила під обстріл”, - повідомив Федоров. 

Він зазначив, що окупанти навмисно позбавили газу цілий регіон, оскільки тепер для його запуску потрібна особиста присутність господарів будинків та квартир. І, відповідно, покинуте житло може стати “націоналізованим”. 

Федоров підкреслив, що без газу неможливо випікати хліб, і влада була готова за кошти місцевого бюджету на час ремонту газопроводу забезпечити мелітопольців хлібом.

Втім, окупанти відмовляються організувати гуманітарний коридор, щоб доставити хліб.

Нагадаємо, що українські захисники знищили в окупованому Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників, розташовану на аеродромі міста.

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