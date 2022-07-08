В Києві відкрилась виставка “Ленд-ліз. Перезавантаження”

Крім предметів із фондів самого Музею та американських експозитів, на виставці представлено артефакти, надані Генштабом ЗСУ.

Сьогодні, 8 липня, в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, у стінах Нижньої Московської брами ХVІІІ ст. було презентовано нову виставку – “Ленд-ліз. Перезавантаження”.

Про це повідомила пресслужба Національного музею історії України у Другій світовій війні.

“Експозиція розповідає власне про той важливий аспект міжнародної співпраці, з яким Україна пов’язує серйозні надії. Адже він повинен посприяти очікуваному всіма нами ключовому зламу в перебігу нинішньої війни на користь нашої держави й усього цивілізованого людства. Власне мова тут про війну в ширшому сенсі – вільного світу з агресивним мілітаризмом”, - йдеться у повідмоленні.

Музейники відкрили виставку разом з американськими військовими, які воюють зараз за Україну.

Як зазначив присутній на виставці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, “експозиція віддзеркалює реальність двох ленд-лізів. Давнього – організованого задля перемоги над гітлерівським режимом – і нинішнього – задля перемоги над путінським”.

У створенні проекту взяли участь Бібліотека Конгресу та Національне управління архівів та документації США.

Серед експонатів виставки є комплекс Javelin днями привезений до Музею прямо з поля бою, яким бійці 93-ї бригади нещодавно успішно “демілітаризували” російський танк.

Ще один експонат - обгорілий фрагмент прапора США, який знайшов під час боїв на дорозі біля Ірпеня американець “Рейнмен”, після чого носив часточку прапора своєї країни при собі в нагрудній кишені однострою, а тепер передав до колекції музею.

Графік роботи виставки: вівторок – неділя від 10:00 до 19:00.

Нагадаємо, у Києві на Михайлівській площі відкрилася виставка розбитої техніки окупантів.