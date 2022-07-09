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На Донеччині за добу – щонайменше троє загиблих та вісім постраждалих

В Авдіївці зафіксовано більше 10 обстрілів.

На Донеччині за добу – щонайменше троє загиблих та вісім постраждалих
Фото: Павло Кириленко

У Донецькій області росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містам у відносному тилу.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Під вогнем опинилася звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, без постраждалих.

В Авдіївці зафіксовано більше 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.

У Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці – зайнялась пожежа в полях.

Фото: Павло Кириленко

В Очеретинській громаді зі Смерчів окупанти обстріляли дачний кооператив у Новоселівці Першій – без постраждалих.

“У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житловим масивам – вже зараз відомо про 1 загиблого і 3 поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблева фабрика”, – зазначив Кириленко.

У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.

Окрім того, є один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Нагадаємо, Російська Федерація готується до нового наступу в Україні, стягуючи до кордону резерви з різних регіонів.

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