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За день ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини, - Живицький

Від обстрілів росіян постраждали 8 громад Сумщини.

За день ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 8 липня, росіяни 18 разів обстрілювали територію Сумської області

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо)”, - повідомив Живицький. 

Він уточнив, що від обстрілів постраждали громади: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська та Новослобідська.

Зокрема, близько 19:00, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді.  

Уламки мін потрапили в авто, два з них влучили у шию водієві. Його доставили в лікарню, наразі життю чоловіка нічого не загрожує. 

Нагадаємо, за минулу добу, 7 липня, правоохоронці Луганщини отримали 38 звернень від жителів області про руйнування окупантами їхніх будинків.

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