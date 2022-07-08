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Через рашистів два мікрорайони тимчасово окупованого Енергодара залишилися без газу, - Орлов

Окупанти не дозволяють відремонтувати пошкоджений обстрілами газопровід.

Через рашистів два мікрорайони тимчасово окупованого Енергодара залишилися без газу, - Орлов

Перший та другий мікрорайони Енергодара (Запорізька область) сьогодні залишилися без газопостачання

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Він зазначив, що ще 3 липня через інтенсивні руйнівні обстріли в Запорізькій області було пошкоджено ділянку газопроводу

"На жаль, виконати відновлювальні роботи зараз неможливо через незгоду військових рф допустити аварійну ремонту бригаду на місце аварії та забезпечити режим тиші на період проведення відновлювальних робіт", - додав Орлов.

7 липня в Запорізькій області без газопостачання було понад 100 населених пунктів. Сьогодні подача блакитного палива припинилися в Енергодарі.

Нагадаємо, днями в Міненергетики повідомили, що без газопостачання в Україні залишається близько 180 тисяч абонентів.

Наприкінці червня загарбники пошкодили магістральний газопровід у Запорізькій області, один район залишився без газу.

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