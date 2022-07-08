Рада спрощує процедуру дозволу виїзду дітей через Дію у супроводі одного з батьків

Рішення гарантуватиме реалізацію прав дітей на свободу пересування, належні умови для їхнього фізичного та духовного розвитку.

Парламент на засіданні 8 липня прийняв за основу урядовий законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України».

Про це інформує спеціальний кореспондент LB.ua в парламенті.

За проголосував 301 народний депутат.

«Проєктом Закону пропонується запровадити можливість кожного із батьків надавати згоду на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, в супроводі другого з батьків шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян через Єдиний державний вебпортал електронних послуг», — зазначено у пояснювальній записці.

Також положення законопроєкту передбачають можливість внесення відомостей про надання відповідної згоди до Державного реєстру актів цивільного стану громадян нотаріусом на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди.

«Поряд з цим задля досягнення балансу інтересів дитини та кожного з батьків незалежно від певних життєвих обставин положеннями законопроєкту запроваджується можливість посвідчувати відповідну згоду осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, начальниками таких установ та слідчих ізоляторів. Передбачено можливість надання такої згоди на значний проміжок часу, однак не більше трьох років».

За прогнозами Міністерства юстиції, прийняття закону в цілому «позитивно вплине на можливість тимчасового виїзду дітей у супроводі одного з батьків за кордон та гарантуватиме реалізацію прав дітей на свободу пересування, належні умови для їхнього фізичного та духовного розвитку».

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада позбавила депутатського мандату Новінського, який раніше написав заяву про складання повноважень.

Крім того, за словами нардепа Железняка, сьогодні Рада вперше з початку війни провалила найбільшу кількість законопроєктів.