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Російські окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі, - Андрющенко

Офіційна причина - ремонтні роботи. 

Російські окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі прямо зараз через те, що електромережі не витримали спеки. 

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

“Робота навіть єдиної насосної неможлива - знеструмлення. Правду звісно не кажуть в голос”, - розповів Андрющенко. 

Він наголосив, що подібні проблеми прогнозовані, і навіть були озвучені шляхи їх вирішення. Втім, окупаційна влада вирішила піти своїм шляхом. 

“На жаль, ціною маріупольців” - підсумував Андрющенко. 

Раніше повідомлялось, що у селищі Старий Крим, яке розташоване біля Маріуполя, удвічі збільшилися місця масових поховань.

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