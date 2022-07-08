Російські окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі, - Андрющенко

Окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі прямо зараз через те, що електромережі не витримали спеки.
Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.
“Робота навіть єдиної насосної неможлива - знеструмлення. Правду звісно не кажуть в голос”, - розповів Андрющенко.
Він наголосив, що подібні проблеми прогнозовані, і навіть були озвучені шляхи їх вирішення. Втім, окупаційна влада вирішила піти своїм шляхом.
“На жаль, ціною маріупольців” - підсумував Андрющенко.
Раніше повідомлялось, що у селищі Старий Крим, яке розташоване біля Маріуполя, удвічі збільшилися місця масових поховань.