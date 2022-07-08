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Ще одну дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини виявили і знешкодили ВМС

Виявили небезпечну знахідку Сили оборони.

Ще одну дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини виявили і знешкодили ВМС
Фото: Пресслужба ДСНСУ

У Чорному морі поблизу узбережжя Одещини виявили ще одну дрейфуючу протикорабельну міну.

Про це повідомили на офіційній сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Небезпечну знахідку виявили Сили оборони.

"Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці національного флоту знищують подібні небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одещини", - зауважили військові.

Нагадаємо, у червня чергову міну виявили на Одещині за 20 метрів від берега. За тиждень ВМС знайшло 5 таких небезпечних знахідок.

Того ж місяця під час купання в замінованому морі підірвався чоловік.

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