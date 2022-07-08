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Мінкультури пропонує заборонити ввезення будь-якої книжкової продукції з Росії

Це ж стосується і книжок з Білорусі та тимчасово окупованих територій України.

Мінкультури пропонує заборонити ввезення будь-якої книжкової продукції з Росії
Фото: Пресслужба МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) пропонує заборонити ввезення та розповсюдження на території України видавничої продукції, що виготовлена та/або ввозиться з території РФ, Білорусі чи тимчасово окупованої території України. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. 

“Багато було розмов та запитань щодо ввезення на територію України російської книжкової продукції з рф та Білорусі. Хотів би пояснити позицію МКІП: ми за те, щоб заборонити ввезення будь-якої книжкової продукції з території російської федерації та Республіки Білорусь, не тільки російською мовою, а всі книжки будь-якою мовою”, – зазначив голова МКІП Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що питання щодо друку тих чи інших авторів на території України російською чи українською мовою належить до прав і свобод, гарантованих Конституцією України. 

Раніше повідомлялось, що міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у висновках, надісланих уряду, пропонує, щоб президент підписав законопроєкт по компенсацію оренди книгарням (№6287), але водночас застосував право вето до законопроєкту про заборону продажу книг виданих у Росії та Білорусі (№7459). 

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