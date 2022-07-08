ЗСУ знищили два командних пункти російських військ на Херсонському напрямку, - ОК “Південь”

Сьогодні, 8 липня, бійці ЗСУ на Херсонському напрямку знищили два командних пункти окупаційних військ РФ.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на речницю ОК “Південь” Наталю Гуменюк.

"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії", - повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, загальні санітарні втрати РФ у війні проти України становлять 98-117 тис. осіб, з них 37 тис. – загиблі військові, ще 12 тис. – загиблі члени приватних військових компаній. Також ліквідовано 10 генералів.