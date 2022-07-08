Російські окупанти завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень, - Сєнкевич

Станом на 8 липня Миколаїв зазнав збитків від російських окупантів на суму понад 633 млн гривень.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Зокрема, обстрілами з РСЗВ та ракетними ударами частково пошкоджено або повністю зруйновано:
- 48 закладів освіти;
- 42 об’єкти комунального господарства;
- 15 закладів культури;
- 12 закладів охорони здоров'я;
- 9 закладів фізичної культури і спорту;
- 3 заклади соціального захисту;
- 28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).
У житловому фонді постраждали:
- 536 приватних будинків (36 із них зруйновано вщент),
- 409 багатоповерхівок (5 із них не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження).
Крім того, росіяни вбили 121 особу (серед них 1 дитина), ще 535 миколаївців дістали поранення різного ступеня тяжкості (серед них 6 дітей).
Нагадаємо, російські загарбники зранку 8 липня вкотре завдали ударів по Миколаєву. Агресор для обстрілів використав реактивну систему залпового вогню "Смерч". Об'єктом ураження окупантів стала виробнича інфраструктура Миколаєва.