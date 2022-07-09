Загиблих і поранених немає.

Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Вчора під ворожим вогнем опинилися 10 громад Чернігівщини і Сумщини.

Про це повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба.

"Вчора російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська та Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Шалигінська та Есманська громади Сумщини та Городнянська, Семенівська і Сновська громади Чернігівщини", – йдеться у повідомленні.

Фото: Державна прикордонна служба у Facebook

Зазначається, що вранці ворожий літак-винищувач здійснив два пуски некерованими авіаційними ракетами в напрямку одного з населених пунктів Хотінської громади. В результаті нанесеного авіаудару зруйновано нежитлову будівлю. Водночас по цій громаді окупанти випустили п'ять мінометних мін калібру 120 мм.

Ворожі безпілотники тричі здійснювали скидання вибухових пристроїв по Миропільській громаді.

З російських населених пунктів теребрєно та почаєво по одному з населених пунктів у Краснопільській громаді загарбники застосували 120 мм міномети та 152 мм САУ, зафіксовано близько 20 вибухів.

Фото: Державна прикордонна служба у Facebook

Есманську громаду обстріляли двічі із російських населених пунктів Троєбортне та Бегоща. Шість ворожих артилерійських снарядів розірвалися поблизу державного кордону України на території Білопільської громади.

"Надвечір ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по території Шалигінської та Новослобідської громад. А пізно увечері поблизу державного кордону на території Сновської громади зафіксовано 10 вибухів", – додають прикордонники.

Тричі за добу ворог артснарядами обстріляв один із прикордонних населених пунктів Городнянської громади, що на Чернігівщині. За попередньою інформацією, пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Семенівська громада двічі обстріляна ворогом з мінометів та АГС. Зафіксовано 14 вибухів.

За результатами обстрілів обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали ракетних ударів по п'яти областях. Є загиблі і поранені.