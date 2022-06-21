Служба безпеки України викрила посадовців Кабінету міністрів та Торгово-промислової палати України на розвідувально-підривній діяльності.

У результаті багатоетапної спецоперації в Києві затримали завідувача відділу Секретаріату уряду та керівника однієї з дирекцій ТПП, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних", – зазначили в СБУ.

З вересня 2019 агент "Кірєєв", він же "Канатоходець", очолював відділ департаменту з питань безпеки і оборони діяльності органів юстиції. Був завербований у 2012 році ФСБ Росії і заробив на співпраці з ворогом $27000.

Агент "Гаврілов" працював директором по роботі з бізнесом у ТПП. На Росію працював із 2016 року, за що йому заплатили 33000 доларів.

Фото: СБУ(скрін) Затриманий завідувач Секретаріату Кабміну

Фото: скрін Агент Росії з ТПП

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що схема передачі інформації ФСБ була наступною: урядовець передавав дані звʼязківцю з ТПП, а той – в Росію, співробітнику 5 служби ФСБ Водолазкію, через зашифровані канали звʼязку. Винагороду звʼязківець отримував у Криму чи за кордоном, а в Києві віддавав гроші урядовцю.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Сумщині поблизу кордону з РФ СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ. Під час спецоперації затримано сумчанина, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ в прикордонних районах.