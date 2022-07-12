Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
​Перехоплення СБУ: військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» на вулицях Харкова
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
Сергій Гайдай: «Росіяни знищують все на своєму шляху. Повністю. І потім проходять, як по пустелі»
ГоловнаЕкономікаФінанси

​Мінімум пів мільйона доларів економить бізнес завдяки деблокаді гирла Бистре, - АМПУ

У Мінінфраструктури раніше повідомляли, що планують збільшити майже вдвічі перевалку вантажів у дунайських портах - до 25 мільйонів тонн на рік.

​Мінімум пів мільйона доларів економить бізнес завдяки деблокаді гирла Бистре, - АМПУ
Фото: АМПУ

Деблокада гирла Бистре дозволила заощаджувати бізнесу щонайменше пів мільйона доларів на добу.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Керівник АМПУ Олексій Востріков зазначив, що розблокування гирла дозволить пришвидшити темпи проведення суден-зерновозів до Дунайських портів.

Він додав, що з румунською стороною працюють над покращенням логістики.

У Мінінфраструктури раніше повідомляли, що планують збільшити майже вдвічі перевалку вантажів у дунайських портах - до 25 мільйонів тонн на рік.

"Розвиток Дунайського портового кластера визначено одним з пріоритетних напрямків у роботі зокрема і Британсько-Української групи з питань відновлення інфраструктури. Олександр Кубраков на зустрічі у Варшаві дійшов згоди щодо залучення не лише донорської допомоги, а й пільгових кредитних інструментів для бізнесу, який вже інвестує в розвиток логістики Дунаю", - повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.

Нагадаємо, за інформацією заступника голови АМПУ Дмитра Барінова, Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти. Блокада окупантами основних українських портів дуже сильно б’є по українському експорту.

У середу, 13 липня, у Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН щодо експорту українського зерна Чорним морем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також