​Мінімум пів мільйона доларів економить бізнес завдяки деблокаді гирла Бистре, - АМПУ

У Мінінфраструктури раніше повідомляли, що планують збільшити майже вдвічі перевалку вантажів у дунайських портах - до 25 мільйонів тонн на рік.

Деблокада гирла Бистре дозволила заощаджувати бізнесу щонайменше пів мільйона доларів на добу.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Керівник АМПУ Олексій Востріков зазначив, що розблокування гирла дозволить пришвидшити темпи проведення суден-зерновозів до Дунайських портів.

Він додав, що з румунською стороною працюють над покращенням логістики.

У Мінінфраструктури раніше повідомляли, що планують збільшити майже вдвічі перевалку вантажів у дунайських портах - до 25 мільйонів тонн на рік.

"Розвиток Дунайського портового кластера визначено одним з пріоритетних напрямків у роботі зокрема і Британсько-Української групи з питань відновлення інфраструктури. Олександр Кубраков на зустрічі у Варшаві дійшов згоди щодо залучення не лише донорської допомоги, а й пільгових кредитних інструментів для бізнесу, який вже інвестує в розвиток логістики Дунаю", - повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.

Нагадаємо, за інформацією заступника голови АМПУ Дмитра Барінова, Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти. Блокада окупантами основних українських портів дуже сильно б’є по українському експорту.

У середу, 13 липня, у Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН щодо експорту українського зерна Чорним морем.