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Уперше за 20 років євро коштує дешевше, ніж долар

Курс євро впав до 0,9998 долара.

Уперше за 20 років євро коштує дешевше, ніж долар
Фото: Українське право

Курс євро впав до 0,9998 долара США уперше з грудня 2002 року, повідомляє Reuters.

Натомість долар зріс до 20-річного максимуму щодо кошика валют. Євро ж опустилося нижче від паритету щодо долара після того, як нині стало відомо, що зросла інфляція споживчих цін у США.

Минулого місяця індекс споживчих цін зріс на 1,3%, оскільки витрати на бензин і продукти харчування залишалися високими і перевищували очікування економістів, опитаних виданням.

"Сьогодні ранкова цифра приголомшливо висока. Це вище, ніж очікувалося, і свідчить про те, що інфляція швидко рухається в неправильному напрямку", — сказав один з опитаних Reuters експертів.

Нагадаємо, з 21 травня Нацбанк скасував обмеження на курс продажу валют. Також установа тимчасово зменшила щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках.

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