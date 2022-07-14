​Війна в Україні, COVID-2019 і інфляція погіршили глобальний економічний прогноз, – МВФ

“2022 рік буде складним, а наступний, ймовірно, ще важчим, з більшим ризиком рецесії”.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила про те, що російське вторгнення до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.

Про це повідомляє The Guardian.

“Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше”, – заявила Георгієва.

За її словами, 2022 рік буде складним, а 2023 – “вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії”.

Війна в Україні “суттєво погіршила глобальний економічний прогноз” й лідери G20 повинні докласти зусиль до розв'язання економічних проблем.

“Крісталіна Георгієва натякнула, що МВФ цього місяця знизить свої очікування стосовно глобального економічного зростання, зазначивши, що прогноз залишається “дуже непевним” через війну в Україні, вищу за очікувану інфляцію та пандемію COVID-19”, – пише видання.

Нагадаємо, 16 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили питання економічної допомоги Україні.