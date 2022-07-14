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Шмигаль закликав корейський бізнес, який покинув російський ринок, переносити виробництва в Україну

Гроші корейських корпорацій, які працюють в Росії, зрештою йдуть на фінансування війни.

Шмигаль закликав корейський бізнес, який покинув російський ринок, переносити виробництва в Україну
Фото: КМУ

У своєму відеозверненні до учасників конференції «Азійське лідерство», що відбулась у Сеулі 13 липня, прем’єр-міністр зазначив, що Республіка Корея, є одним із регіональних лідерів, тому може відігравати помітнішу роль у зусиллях світового співтовариства з допомоги Україні.

Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Ми можемо зупинити цю війну, якщо всі разом посилимо тиск на агресора. Найкращий інструмент тиску - це санкції. Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією, закриття портів для російських суден, повний вихід міжнародних компаній із російського ринку», - наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що бізнес із РФ стає токсичним, а гроші корейських корпорацій, які працюють в Росії та сплачують там податки, так чи інакше зрештою йдуть на фінансування війни.

«Україна переможе в цій війні. І вже зараз ми готуємо програму повоєнної відбудови нашої країни. Свого часу Республіці Корея вдалося відродитися з попелу війни, у тому числі завдяки міжнародній допомозі. Нас надихає ваш досвід швидкого ривку вперед і те, що у світі стали згодом називати рецептом успіху азійських тигрів», - підсумував виступ очільник уряду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також взяв участь у роботі конференції «Азійське лідерство», яка щороку відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея.

Раніше парламентська делегація Південної Кореї відвідала Бучу та Ірпінь.

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